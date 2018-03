Bianca Jodie Idol Bergabung Satu Manajemen dengan Ayu Ting Ting dan Citra Scholastika

POS-KUPANG.COM - Baru saja terleminasi dari panggung Spektakuler Indonesian Idol 2018, Bianca Jodie dikabarkan telah bergabung ke sebuah manajemen artis.

Sebelum itu, Jodie juga diundang untuk menghadiri sebuah acara di channel Youtube Starhits music.

Lalu, dimanajemen manakah Jodie akhirnya bergabung?

Jodie ternyata bergabung dengan manajeman Star Media Nusantara (SMN).

Selebriti yang di bawah naungan SMN antara lain Ayu Ting Ting, Citra Skolastika, Bastian Steel, Husein Alatas, Dera Siagian, dan lain-lain.

Bergabungnya Jodie di SMN dikonfirmasi langsung oleh direktur SMN, Lina Priscilla.

Melalui akun instagramnya, @linapriscilla memposting foto dirinya bersama Jodie.

Mereka berfoto di bawah logo Star Media Nusantara.

"Hi @brisiajodie96 selamat bergabung di talent management @starmedianusantara ayoo mulai berkarya"

Foto tersebut kemudian dikomentari oleh Citra Skolastika yang menulis selamat bergabung untuk Jodie.

"citrascholastika@brisiajodie96 welcome to the family"

(*)