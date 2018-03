12 Fakta Kehidupan Ungkap Sosok Gabriel Garcia Marquez, Tokoh yang Muncul Google Doodle

POS-KUPANG.COM--Google Doodle yang muncul hari ini, Selasa (6/3/2018) adalah sosok pria asal Kolombia, Gabriel García Márquez.

Penempatan tokoh ini karena Google ingin merayakan hari kelahiran Gabriel García Márquez pada tanggal 6 Maret nanti.

Ia digambarkan sebagai salah satu penulis bahasa Spanyol yang paling populer.

Lalu siapakah Gabriel García Márquez?

1. Gabriel García Márquez adalah penulis baik menulis untuk novel, syair, cerita pendek, naskah film maupun tulisan berita.

2. Pada tahun 1982 Gabriel García Márquez menjadi orang Kolombia pertama yang memenangkan Hadiah Nobel dalam Sastra.

4. Pada usia 85, Gabriel García Márquez didiagnosis menderita Alzheimer's Disease setelah berjuang melawan kanker getah bening.

5. Gabriel García Márquez lahir di kota Aracataca pada tahun 1927 dan dibesarkan oleh kakeknya dari pihak ibu yang berpangkat kolonel.

6. Gabriel García Márquez pernah belajar hukum tapi tidak pernah mendapat gelar dan justru memilih pendidikan jurnalisme di El Espectador.

7. Pada akhir tahun 1940an dan awal 1950 -an di Kolombia terjadi kerusuhan sipil yang membuat Garcia Marquez kembali ke kota Cartagena, tempat menulis karya.

8. Leaf Storm adalah novel pertama yang ditulis Gabriel García Márquez pada tahun 1955, saat itu usianya 27 tahun.

9. Pada tahun 1961, Gabriel García Márquez pindah ke Mexico City untuk tinggal menikmati sisa hidupnya.

10. Setelah empat tahun tidak menulis fiksi, pada tahun 1967 Gabriel García Márquez membuat novel yang berjudul One Hundred Years of Solitude yang terinspirasi saat dia berkendara dari Meksiko ke Acapulco.

11. Setelah didiagnosis kanker, Gabriel García Márquez menggunakan waktunya untuk menulis.

12. Gabriel García Márquez meninggal pada usia 87 di rumahnya di Mexico. (*)