Bikin Merinding, 9 Sosok Wanita Pembunuh Paling Mengerikan di Dunia, Ada Juga Berasal Dari Asia

POS-KUPANG.COM--Pembunuhan adalah sebuah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.

Pembunuhan akan meninggalkan duka bagi korban dan bisa saja terjadi pada semua orang termasuk tokoh dunia.

Salah satu tokoh yang meninggal dunia karena pembunuhan adalah John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat ke-35 yang ditembak oleh Lee Harvey Oswald, saat melakukan parade dengan mobil kap terbuka di Dallas pada tanggal 22 November 1963.

Pelakunya pun beragam seperti wanita yang dalam beberapa kasus adalah istri dari korbannya.

Bahkan mereka tidak hanya membunuh 1 orang tetapi lebih dari 3 orang.

Inilah 9 daftar pembunuh berantai dengan pelaku wanita yang terkenal sepanjang sejarah dan kejam.

1. Myra Hindley

Ia dikenal sebagai "The Moors Murderer" dan "The Most Evil Woman in Britain" yang telah melakukan pembunuhan dalam rentang waktu antara tahun 1963 hingga 1965.