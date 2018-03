Bianca Jodie Diajak Jalan Boy William, Setelah Pulang dari Indonesian Idol 2018, Benarkah?

POS-KUPANG.COM--Penampilan terakhir Bianca Jodie di Panggung Indonesian Idol 2018 telah berakhir Senin (5/3/2018) malam.

Jodie menyanyikan tembang berjudul 'Skyscraper' yang dipopulerkan oleh Demi Lovato.

Menurut komentar dewan juri, Jodie berhasil membawakan lagu itu dengan baik.

Namun sayangnya, berdasarkan votting, Jodie menduduki posisi terendah dan harus pulang ke kampung halamannya di Yogyakarta.

Gagal menjadi juara baru Indonesian Idol, Bianca Jodie justru diajak jalan Boy William.

Sekadar informasi, Boy William kerap mengajak beberapa selebritis ngevlog bareng di BMW nya.

Ia pun menamakan momen tersebut 'Nebeng Boy'.

Nah, kali ini Boy berusaha mengajak Jodie 'Nebeng Boy' bersamanya.

"Yuk Jodie! Let's do it! Let's jump in my car! Setuju nggak guys?" tulis Daniel dalam caption postingan Instagramnya.

Ajakan Boy rupanya disambut baik oleh Bianca Jodie.

"Hai kak Boy! Aku mau dong nebeng Boy sekali-kali, semangat!" tutur Jodie dalam video yang diunggah Boy.

Hayo, siapa yang setuju Jodie diajak nebeng boy? (*)