Aktor Bollywood Ravi Bhatia dan Pramugari asal Medan Dikaruniai Momongan

POS-KUPANG.COM - Aktor tampan dari India, Ravi Bathia, menikahi pramugari cantik asal Medan, Indonesia.

Ravi Bathia, yang mulai dikenal oleh netizen di Indonesia setelah ia bermain dalam serial Jodha Akbar.

Hampir tak terekspos, beberapa tahun lalu Ravi mengaku pada media bernama Abplive telah menikahi seorang wanita Indonesia bernama Yulida pada bulan Agustus 2016.

Pernikahan tersebut tertutup dan hanya dihadiri keluarga serta sahabat dekat.

Meski sudah lama menikah, namun Ravi memang tak mengekspos kabar pernikahannya.

Kepada media Abplive, ia juga mengaku tak ingin membicarakan soal kehidupan pribadinya.

"Yes I got married last year and it was a private affair. My personal life is something which I don't like to talk about," ujarnya pada Abplive pada bulan April 2017 lalu.

Kabar pernikahan mereka sempat menghebohkan penggemar Ravi.

Mereka bahkan sudah memiliki anak.

Yulida dan bayinya (INSTAGRAM)

Ia dan Ravi ternyata dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Kandivali.