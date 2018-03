Tiga Juri Tak Puas dengan Penampilan Ghea Indrawari

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ghea Indrawari tampil menyanyikan lagu "How Far I'll Go" dalam babak spekta Show Top 7 ajang Indonesian Idol, Senin (5/3/2018) malam.

Namun, penampilannya kali ini sarat kritik. Ada tiga juri yang tak puas terhadap penampilannya. Mereka adalah Judika, Bunga Citra Lestari, dan Ari Lasso.

Judika terutama. Ia mengaku sering mendengar lagu soundtrack film animasi "Moana."

Si penyanyi aslinya, ykni Alessia Cara dinilai memiliki power tatkala menyanyikannya. Tidak demikian dengan Ghea.

"Ghea enggak mampu menaklukkan lagu ini. Lagu ini kurang spektakuler, Ghea sudah terlihat berusaha. Namun, masih kelihatan lemah," kata Judika.

Begitu juga Bunga Citra Lestari. Ia menyayangkan penampilan Ghea malam ini. Menurutnya, sebenarnya suara Ghea cocok dengan lagu ini.

"Tapi kamu kurang owning (memiliki) lagu ini. Minggu lalu kamu kayak menampilkan penampilan yang 'wow', tapi sekarang kamu kayak baru tahu lagunya, langsung disuruh nyanyi," terang Bunga.

Sementara Ari Lasso, menyebut empat minggu terakhir penampilan Ghea terlihat tidak stabil.

"Minggu lalu kamu nyanyi "Aku Cinta Kau Dan Dia" itu luar biasa bagus. Minggu ini kamu biasa lagi penampilanmu empat minggu naik turun, terlepas dari lagunya apa. Ini jadi catatan bahwa kamu harus bagus, bagus, bagus terus gitu ya," tutup Ari.(Nurul Hanna)