Davide Astori Meninggal Dunia Dalam Usia Muda, Seluruh Pertandingan Serie A Dibatalkan

POS-KUPANG.COM--Liga Italia membatalkan seluruh pertandingan yang sedianya bergulir pada Minggu (4/3/2018).

Keputusan ini dibuat usai kapten Fiorentina, Davide Astori, meninggal dunia pada hari yang sama.

Ada tujuh pertandingan yang seharusnya dimainkan pada pekan ke-27 ini, termasuk Derby della Madonnina antara AC Milan vs Inter Milan.

Selain derbi akbar tersebut, ada laga Genoa vs Cagliari, Torino vs Crotone, Udinese vs Fiorentina, Benevento vs Hellas Verona, Atalanta vs Sampdoria dan Chievo vs Sassuolo yang terpaksa harus ditunda.

"Kami terkejut dengan berita duka ini, Segenap keluarga Serie A Liga Italia turut berduka cita atas meninggalnya Davide Astori," tulis pihak Serie A Liga Italia melalui akun Twitter resmi milik mereka.

"Seluruh pertandingan yang dijadwalkan hari ini akan ditunda sebagai bentuk bela sungkawa kami untuk Davide Astori," tulis mereka menegaskan. Ketujuh laga tersebut akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Fiorentina telah merilis pernyataan resmi mereka terkait Astori.

"Fiorentina sangat terpukul untuk mengumumkan bahwa kapten Davide Astori telah meninggal dunia," tulis Fiorentina seperti dilansir BolaSport.com dari situs resmi klub.

"Terkait situasi duka dan sulit ini, kami meminta pihak media untuk menghormati keluarga sang pemain." Astori meninggal dunia dalam posisi tidur di salah satu hotel di Udine, Italia.

Pemain yang mengawali karier bersama AC Milan tersebut meninggal dalam usia 31 tahun. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Davide Astori Meninggal Dunia, Seluruh Pertandingan Serie A Dibatalkan",https://bola.kompas.com/read/2018/03/04/20090118 /davide-astori-meninggal-dunia-seluruh-pertandingan-serie-a-di batalkan. Penulis : Aloysius Gonsaga AE