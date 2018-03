Kisah Jomblo Chicco Jerikho dan Putri Marino Menikah

POS-KUPANG.COM|JAKARTA--Artis peran Chicco Jerikho dan Putri Marino resmi melangsungkan pernikahan di Sofitel Hotel, Bali, pada Sabtu (3/3/2018).

Dari sebuah video yang beredar di sosial media, terlihat Chicco dan Putri Marino, menjalani pemberkatan nikah. Pernikahan pasangan artis peran Chicco Jerikho-Putri Marino (Instagram/Angga Dwimas Sasongko)

Di video itu, tampak putri mengenakan gaun pengantin berwarna putih. Rambutnya disanggul cepol dengan hiasan tiga kuntum bunga putih.

Pernikahan pasangan artis peran Chicco Jerikho-Putri Marino ((Instagram/Angga Dwimas Sasongko))

Putri berjalan menuju altar didampingi seorang pria setengah baya yang mengenakan jas abu-abu dengan syal biru tua. Saat Putri berjalan menuju altar, terdengar seorang pria menyanyikan sebuah lagu rohani.

Sementara itu, Chicco yang mengenakan setelan jas berwarna off white berdiri menanti di altar bersama seorang pendeta.

Simak Foto foto Pernikahannya

Kemudian terlihat Chicco dan Putri saling berhadapan dan bergenggaman tangan, mengucapkan janji setia di hadapan pendeta.

Kabar bahagia ini juga terlihat di beberapa akun Instagram sahabat-sahabat dekat Chicco Jerikho. Angga Dwimas Sasongko, mengunggah video pernikahan Chicco dan Putri di InstaStory akun Instagram pribadinya, @anggasasongko.

Demikian juga dengan Rio Dewanto, lawan main Chicco dalam Filosofi Kopi mengunggah video di akun Instagramnya diiringi doa, "langgeng2 ya buat ekluarga kaliann, makin banyak rezeki, banyak anak & selalu dicintain sm banyak orang... so happy for u both!!! GBU Chic & Putri."

Hal yang sama juga diunggah oleh manajer artis Bucie Lee pada akun Instagram-nya. Foto itu memperlihatkan kemesraan sang pengantin baru. "Happy wedding @chicco.jerikho & @putrimarino," tulis Bucie.

Sebelumnya bereda foto sebuah karangan bunga dengan ucapan, "Happy Wedding Chicco Jerikho with Ni Luh Putri". Karangan itu terpampang di pinggir jalan.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Chicco Jerikho dan Putri Marino Resmi Menikah", https://entertainment.kompas.com/read/2018/03/03/182259710/c hicco-jerikho-dan-putri-marino-resmi-menikah. Penulis : Tri Susanto Setiawan