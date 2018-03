Benarkah Putri Marino adalah Sosok yang Diminta dan Dicari Chicco Jerikho Selama ini?

POS-KUPANG.COM--Artis peran, Chicco Jerikho diketahui telah menikah dengan Putri Marino pada Sabtu (3/3/2018) lalu. Pernikahan keduanya berlangsung secara tertutup dan sederhana di Sofitel Bali Nusa Dua, Bali.

Setelah melangsungkan pernikahan, pasangan ini pun meluapkan kebahagiaannya melalui akun Instagram pribadi mereka masing-masing.

Chicco Jerikho dan Putri Marino di hari pernikahannya. ()

Menurut penelusuran Grid.ID di akun Instagram @chicco.jerikho, Chicco baru saja mengunggah foto sang istri dalam balutan gaun pengantin.

Dalam foto tersebut, wajah Putri tampak menunduk sambil memandang seikat bunga mawar putih yang digenggamnya.

Pada kolom caption, Chicco menuliskan kalimat romantis.

Melalui kalimat tersebut, Chicco seakan mengungkapkan bahwa Putri Marino adalah orang yang diminta dan dicarinya selama ini.

Putri Marino (instagram)

Mintalah,maka hal itu akan diberikan kepadamu. Carilah,maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah,maka pintu akan dibukakan untukmu #mrandmrsjerikho @juandus," tulis Chicco, Senin (5/3/2018).

Tentunya postingan Chicco ini menuai berbagai komentar dari para netizen.

"Entah kenapa merinding baca captionnya. Tuhan emang selalu mempertemukan yg terbaik," tulis pengguna akun @bellaaaaa.p.

"Laki2 baik pasti Tuhan kasih wanita yg baik pula. Happily ever after you both," ujar pengguna akun @dn_dessynatalia.

"Sangat suka dengan pasangan ini karena bahagia itu sederhana," kata pengguna akun @saridosi.

Semoga selalu bahagia, Chicco dan Putri! (*)