Wow! Mantan Personil Weslife Ini Akan Tampil di Panggung Indonesian Idol, Siapa ya?

POS-KUPANG.COM - Indonesian Idol telah memasuki babak spekta dan menyisakan 7 kontestan terbaik dari beragam daerah di Indonesia.

Nah, pada tahun ini, Indonesian Idol kembali mengundang musisi internasional untuk memeriahkan panggung.

Berdasarkan pantauan dari akun Instagram resmi Indonesian Idol, mantan personil 'Westlife', Shane Filan akan tampil besok Senin, (5/3/2018).

"Hai Idol lovers! Jangan sampai kelewatan penampilan dari Top 7.

Akan ada special performance dari @shanefilanofficial yang ikut mengguncang panggung Indonesian Idol!" begitu bunyi caption pada unggahan @indonesianidol.

Mengetahui hal itu, para netizen pun langsung bersemangat.

"Can't wait! I want to hear him sing 'Beautiful in White," tulis pemilik akun @vanchao.

"Wow! Idolaku," tulis pemilik akun @vita_sefhia.

"Ini sih pria tertampan dan idolaku dari jaman sekolah," tulis pemilik akun @wulanantari.

"Nggak ngikutin Idol tahun ini, tapi bakal nonton kalau besok ada Shane Filan!" tulis pemilik akun @santiastina.

Siapa yang enggak sabar nunggu Shane Filan bernyanyi di panggung Indonesian Idol? (*)

Artikel ini telah tayang di Grid.id dengan judul "Wow! Mantan Personil Westlife Bakal Manggung di Panggung Spekta Indonesian Idol, Ini Tanggal Mainnya!"