Berkunjung ke Jakarta Sneaker Day 2018, Jokowi Beli Sepatu. Harganya Tak Terduga!

POS-KUPANG.COM- Para penggemar sepatu siap-siap dimanjakan dalam event Jakarta Sneaker Day 2018.

Jakarta Sneaker Day 2018, yang telah dibuka pada 1 Maret dan akan berakhir pada hari ini 3 Maret 2018, begitu menyedot perhatian publik.

Event keren ini, semakin melejit di sosial media bukan hanya karena keseruan acaranya, namun kedatangan Presiden Joko Widodo yang manambah kemeriahan event ini.

Dengan didampingi oleh putra pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, Jokowi mampir ke stan-stan yang ada dalam event Jakarta Sneaker Day 2018 tersebut.

Tak hanya melihat, namun Jokowi juga tertarik untuk ikut memborong beberapa item keren yang ada dalam pameran.

Salah satunya adalah stan brand sepatu lokal, Saint Barkley.

Tak kalah dengan brand-brand keren lain dalam pameran ini, Saint Barkley adalah satu-satunya sepatu lokal yang dapat menembus event ini.

Bahkan, seperti yang dilansir TribunTravel.com dari akun instagram official @saintbarkley, Jokowi memborong sepatu hasil karya anak bangsa tersebut.

Dalam foto yang diunggah akun tersebut, terlihat Jokowi yang sedang melihat sepatu-sepatu dari Saint Barkley.

"President @jokowi and Chief of staff of presidency @moeldoko_ spent their time during Jakarta Sneaker Day this afternoon to visit Saint Barkley booth, which is the only local shoe brand at the event and bought two pairs of shoes. Hope you like it Sirs!"