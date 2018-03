Jauh dari Kampung Halaman, Ini Dua Hal yang Selalu Marion Jola Rindukan. "Aku Kangen Baunya"

POS-KUPANG.COM- Kehidupan kontestan Indonesian Idol di balik panggung kompetisi selalu menarik untuk disimak.

Tak sedikit pengguna media sosial yang mengintip kehidupan idolanya lewat media sosial.

Menyadari hal itu, penyelenggara ajang pencarian bakat ini selalu memanfaatkan media sosial untuk mendekatkan para penggemar dan idola mereka.

Salah satunya lewat video Behind The Idols yang diunggah ke akun Youtube Indonesian Idol.

Jumat, (2/3/2018) kemarin akun Youtube Indonesian Idol kembali memosting kehidupan kontestan Indonesian Idol.

Video tersebut diberi judul "Serunya Ayu berbagi cerita di Karantina - Behind The Idols by Opera - Indonesian Idol 2018".

Pada video berdurasi 8 menit 39 detik tersebut para kontestan mencoba membagikan kehidupan mereka selama di karantina. Salah satunya, Marion Jola.

Lala Marion (Instagram/@lalamarionmj)

Marion mengaku hal pertama yang ia alami selama di karantina adalah kangen.

Maklum sejak lolos audisi Indonesian Idol, Marion mulai menetap di Jakarta dan berpisah dari orangtua dan shabat-sahabatnya.

Sudah berbulan-bulan di karantina Marion mengaku sangat merindukan kampung halamannya, Kupang.