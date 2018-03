Tanpa Sensor Daniel Mananta Bilang Penyelenggara Sudah Tahu Pemenang Indonesian Idol. Benarkah?

POS-KUPANG.COM- Pembawa acara ajang pencarian bakat Indonesian Isol 2018, Daniel Mananta blak-blakan masalah voting kontestan.

Dilansir oleh TribunWow.com dari Youtube Boy William, Jumat (2/3/2018) Daniel berbincang masalah Indonesia Idol kepada Boy William.

Dalam video yang berjudul #NebengBoy Eps 07 - Daniel Mananta BOCORIN PEMENANG INDONESIAN IDOL ke Boy William? tersebut, terlihat keduanya sedang berada di dalam mobil.

Di awal video, mereka saling menceritakan tentang dirinya.

Boy juga sempat mengaku jika dirinya sering disamakan dengan Daniel.

Pada menit ke-tiga Boy tiba-tiba menanyakan masalah Indonesia Idol.

"How Indonesian Idol going bro," tanya Boy.

Daniel langsung memberikan jawaban dari pertanyaan yang dilemparkan oleh Boy.

Ia menjelaskan jika Idol memang sedang heboh saat ini, namun Daniel masih tidak mengerti apa yang menjadi penyebab hal tersebut.

"I dont know why, what happen. Zaman udah berubah banget," jawabnya.