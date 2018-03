Salurkan Bansos Rastra, Dinsos TTS Tunggu Rekomendasi Menteri Sosial

Laporan wartawan Pos-Kupang.Com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM, SOE - Dinas Sosial Kabupaten TTS masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Sosial RI untuk menyalurkan bansos rastra triwulan pertama. Untuk tahun 2018, Kabupaten TTS mendapat jatah 7.067.520 Kg untuk 58.896 penerima manfaat.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten TTS, Nikson Nomleni, kepada Pos Kupang di ruang kerjanya, Jumat (2/3/2018).

Dia mengatakan, sudah mengirimkan surat permohonan ke Direktur Fakir Miskin Perkotaan Kementerian Sosial untuk realisasi bansos rastra triwulan pertama. Saat ini pihaknya masih menunggu surat rekomendasi dari Kementerian Sosial untuk melakukan pendistribusian bansos rastra.

"Kita rencanakan launching bansos rastra akan dilakukan di Gudang Bulog Kabupaten TTS. Jika surat rekomendasi dari kementerian sosial telah kami terima, bansos rastra sudah bisa kita bagikan. Target kita paling lambat tanggal 25 Maret penyaluran bansos rastra tahap I sudah harus selesai," kata Nikson.

Untuk bansos rastra 2018, jelas Nikson, terjadi sedikit perubahan, dimana kuota beras per rumah tangga penerima manfaat mengalami penurunan. Jika tahun sebelumnya per KK mendapat jatah 15 Kg per bulan, maka tahun ini per KK menerima 10 Kg per bulan.

Selain itu, jika tahun sebelumnya penerima manfaat harus membayar Rp 1.600 per Kg sekarang sudah digratiskan pemerintah.

"Memang ada penurunan jatah beras per KK penerima manfaat, tetapi jika sebelumnya masyarakat harus membayar maka tahun ini gratis. Masyarakat bisa menikmati beras bansos rastra tanpa harus membayar," katanya. (*)