Nungguin Kamu Tuh Ibarat Pemain yang Lagi Dicadangin, Cuma Butuh Kepastian

POS-KUPANG.COM- Hallo hallo para Teeners di rumah, di sekolah dan di mana saja kalian berada. Apa kabarnya hari ini?

Semoga selalu sehat dan dilindungi Yang Maha Kuasa yaa. Aminnn..

Okay hari ini we are going to talk about KEPASTIAN. Kepastian apa nih? Ya kepastian hubungan lah pacaran apa gak sih?

Kok sudah deket tapi gak nembak-nembak hahaha.. Kira-kira introduction-nya seperti itu sudah mulai kebayang kan Teeners.

Nah, sekarang let’s go to the comments. Naomi Talan, teman kita yang satu emang gak suka sama sesuatu yang gak pasti apalagi soal hubungan.

Sudah cinta, sudah dekat tapi kok tidak ditembak-tembak pake pistol hehehe. Eh salah! Maksudnya tembaknya pake kata-kata yang langsung mengalir dari pikiran terus ke hati terus ke mulut hehehe.

"Ngapain nunggu kalau tidak ditembak ya bisa dua kemungkinan si dia emang belum mau pacaran atau emang si dia sudah punya pacar haha jadi kita yang harus lebih sadar," ujar Naomi.

Andry Wou, malah tidak suka gantungin cewek. Katanya kasihan kalau cewek tidak dikasih kepastian pacaran atau tidak.

“Tidak maulah kan kasihan bayangkan kalau saya juga dibuat seperti itu pasti sakit apalagi sudah pedekate dan pake mebel-embel cinta," ujar Andry.

Satu lagi nih Teeners, namanya Yani Gua. Menurut Yani, kalau memang belum ada niat pacaran jangan deketin anak orang biar tidak ada sakit hati nantinya.