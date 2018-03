Ini yang Digelar Sekolah Abdi Kasih Bangsa Gelar

Nursery saat membawakan lagu The wheels on the bus di grand mutiara Jumat (2/3//2018).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Maria A E Toda

POS KUPANG.COM|KUPANG- Sekolah Abdi Kasih bangsa (SAKB) menggelar "The Tenth Art Performance (Pentas Seni) yang menampilkan karya seni dalam bentuknkonser musik lagu-lagu nusantara dengan tema " The Pearl Of Khatulistiwa" di grand mutiara Jumat (2/3/2018).

Pentas seni dibuka dengan penampilan Tarian balet yang dibawakan oleh para balerina cilik yaitu Luvena, Ina, Audry, Funan, Selda, Keyla, Fiona, Angel dan Viola yang berhasil memukau para orang tua dan undangan yang hadir.

Dengan mengenakan busana khas balerina berwarna merah muda dan juga biru anak-anak ini menari dengan diiringi lagu Manuk Dadali.

Penampilan kemudian disusul ileh kelompok Nursery yang menyanyikan lagu balonku ada lima dan the wheels on the bus. Sambil memegang balon anak-anak kecil ini bernyanyi walaupun suaranya ridak begitu jelas karrna banyak yang bermain dan sibuk dengan urusan masing-masing yang membuat para tamu undangam dan orangtua tertawa.

Ada juga yang menarik dimana para master of ceremony merupakan anak anak TK dan juga SD yang menggunakan Bahasa Inggris. Semuanya terlihat menikmati pentas seni tak.lupa juga orangtua yang sibuk mengabadikan foto anak-anak mereka. (*)