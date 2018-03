Baru Dirilis Daydream J-Hope BTS Sudah Ditonton 7 Juta Kali. Ini Liriknya. Yuk Nyanyi Bareng

POS-KUPANG.COM- Welcome to Hope world! Setelah menanti sekian tahun lamanya, akhirnya mixtape pertama J-Hope rilis, nyanyi bareng yuk!

Buat penggemar BTS, mungkin sudah menanti cukup lama untuk Hixtape atau J-Hope Mixtape.

Sebelumnya, RM dan Suga sudah lebih dulu merilis mixtape mereka.

Ditahun 2015, leader BTS RM merilis mixtape solo pertamanya dan kemudian ditahun 2016 Suga merilis mixtapenya dengan tittle 'Agust D'.

Tentunya lagu-lagu dalam mixtape mereka diproduksi mereka sendiri.

Namun sayang, hanya tinggal J-Hope, rapper BTS yang belum kesampaian merilis mixtape-nya.

Akhirnya pada 2018 ini, impian J-Hope terwujud.

Penuh warna dan kece abis, yuk nyanyi bareng!

Nae seong-gyeog-eun Half and Half Who knows?

gong-in-euloseoui nolyeoghaneun Life Who knows?

keun yogguneun jajehaneun jung Who knows?

neul gongsang-e chaoleuneun sum Who knows?

pyeonhi ulgo sip-eun geo I know

michin deus nolgo sip-eun geo I know

salang-e seollego sip-eun geo I know

Ye I know I know I know, Cause Me

da mulgogicheoleom geollyeobwassgessji

salm-e galjeung-eulo inhan yogmang-ilan geumul deoch

bopyeonjeog-in simlijeog dopi

nalago heeomchyeo nagal suneun eobsneun beob

Not, hyeonsil geobu

bulman, bujeog-eung

geu eotteon geosdeul do anya

Love ma rule

han beonjjeum daleun naui insaeng geulim

geulyeo bogo sip-eun geoya, dohwaji Dream

Sleep

jeogi jeo gyeong-gyeseon-eul neom-eo

neukkyeoboneun geoya

aelliseuga ppajin gumeongcheoleom

hogeuwateu ganeun gilcheoleom

singiluui segyeil geoya

geuligo nae sesang-il geoya

sangsang geudaelo il geoya

But yeong-wonhajin anh-eul geoya

Shit

Wishing on a Sky

Wishing on a Scar

haega issdamyeon

kkum-eul kkugo sipdago

Wishing on a Sky

Wishing on a Scar

dalbich-i issdamyeon

kkaeeonagi silhdago