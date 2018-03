Saat Kajol Tuliskan Perpisahan Untuk Sridevi, Warganet Terharu

POS-KUPANG.COM--Sridevi Kapoor memulai karir di industri film India, sejak 1979.

Kematian aktris yang disebut sebagai diva alias 'dewi' pertama industri film Bollywood, tak pelak bikin geger India (24/2/2018).

Duka yang mendalam dirasakan oleh penggemar, kerabat dekat, hingga banyak seniman Bollywood lainnya, salah satunya yakni Kajol Devgan.

Pasangan Sridevi dan Boney Kapoor ()

Sridevi Kapoor foto bersama keluarga saat menghadiri acara pernikahan di Uni Emirat Arab, dua hari sebelum meninggal. (Instagram/Sridevi.kapoor)

Sridevi terlihat begitu anggun pada upacara sangeet Mohit Marwah (instagram)

Aktris Bollywood, Sridevi Kapoor (SURYA)

Belum lama ini, melalui akun Instagram pribadinya, @kajol, pemeran Kuch Kuch Hota Hai ini menuliskan ungkapan perpisahannya untuk mengenang mendiang Sridevi.

"U r loved mourned missed remembered. And forever relevant ! If cinema has a hundred years u were in fifty of them..... Keep smiling," tulis Kajol dalam keterangan fotonya.

Tulisan ini kurang lebih berarti, "Kamu dicintai, kami merasa berkabung, merindu, mengenang. Dan selamanya (hal-hal itu) akan berkaitan. Jika industri film telah diproduksi ratusan tahun, maka kamu bermain dalam lima puluh film tersebut.. tetap tersenyum,".

Kajol dan Sridevi ()

Sridevi (mediapassion.co.in)

Sridevi (kanan) pada acara pernikahan Mohit Marwah yang digelar di Uni Emirat Arab. (instagram)

Sridevi semasa hidup bersama Amitabh Bachchan (instagram)

Unggahan yang memperlihatkan kedekatan dua aktris cantik ini pun dibanjiri oleh komentar warganet yang berkabung atas kepergian Sridevi.