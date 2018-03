Peserta Catam Pulau Terluar Ikut Seleksi di Korem 161 Wira Sakti

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Seratus pemuda yang berasal dari pulau terluar di Provinsi NTT mengikuti proses seleksi penerimaan calon Tamtama (catam) Prajurit TNI AD Gelombang I Tahun Anggaran (TA) 2018. Tiga wilayah di NTT yang termasuk pulau terluar, yakni Pulau Alor, Sumba dan Rote Ndao.

Seleksi ini berlangsung di Aula Makorem 161 Wira Sakti Kupang, Kamis (1/3/2018).

Pada seleksi awal ini, ada tahapan pemeriksaan atau penelitian berkas atau syarat administrasi, kesehatan, postur dan jasmani.

Semua persyaratan itu menjadi bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi karena sudah ditentukan langsung dari Mabes TNI AD.

Pemeriksaan kelengkapan administrasi, kesehatan dan juga syarat jasmani diperiksa oleh panitia yang terdiri dari Ajenrem, Denkesyah, Jasrem dan Staf Personel Korem 161 Wira Sakti.

Sesuai jadwa seleksi, pada Jumat (2/3/2018) akan berlangsung tes kesegaran jasmani yang meliputi kesegaran A lari selama 12 menit, kesegaran B terdiri atas Pull Up, Push Up, Sit Up, Suttle Run dan renang dasar militer jarak 50 meter. Dua jenis seleksi ini akan dipusatkan di Lapangan Asrama TNI AD Kuanino dan Kolam Renang Wira Sakti.

Sesuai jadwal pada Rabu (7/3/2018) akan dilaksanakan parade oleh panitia daerah untuk menentukan peserta yang layak dan dinyatakan lulus secara persyaratan untuk mengikuti seleksi tingkat pusat yang melibatkan panitia dari Makodam IX/Udayana.

Sedangkan seluruh pelaksanaan seleksi pemeriksaan awal penerimaan calon Tamtama Prajurit TNI AD dari pulau terluar Nusa Tenggara Timur ini mendapatkan pengawasan langsung dari Aspers Kasdam IX/Udy Kol. Inf Heru Agung Aryandhono.S.I.P dan pabanda Diaga spers Kodam IX/Udy Mayor Inf Made Mardika. (*)