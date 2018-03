BI Dorong Transmart Kupang Jadi Kawasan Non Tunai

Laporan Wartawan Pos-Kupang.Com, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Naek Tigor Sinaga, mendorong agar kehadiran Transmart Kupang bisa menjadi kawasan non tunai.

Naek Tigor Sinaga pada acara peresmian Bank Mega Kantor Kas Transmart Kupang, Kamis (1/3/2018), mengatakan, bagaimana dikembangkan agar sistem pembayaran di kompleks ini diintrodusir dengan sistem non tunai.

"Di beberapa tempat sudah pakai sistem non tunai. Misalnya di bandara dan Pelabuhan Tenau. Kita dorong masyarakat beralih dari tunai ke non tunai. Tugas berat untuk introdusir kegiatan kawasan ini menjadi kawasan non tunai. Kami sudah bekerjasama dengan Gubernur NTT untuk introdusir kawasan non tunai di Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau- Kupang," katanya.

Dia juga berterima kasih kepada Walikota Kupang yang sudah mendukung gerakan non tunai di Pemerintah Kota Kupang.

Walikota Kupang, Jefirstson R Riwu Kore, dalam sambutannya mengatakan, sudah mengeluarkan instruksi agar tidak ada pembayaran cash lagi, semua menggunakan transaksi perbankan.

"Bayar gaji lewat transaksi perbankan sehingga pembayaran tepat waktu dan tidak memakan waktu lagi untuk masukan gaji ke dalam amplop. Karena itu semua ASN dan tenaga PTT harus ada rekening bank. Juga untuk pembayaran proyek juga tidak boleh dengan uang tunai," katanya. (*)