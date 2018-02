Nekat Pria Ini Merokok di Dalam Pesawat. Lihat Akibatnya Seperti Ini

POS KUPANG.COM - Beredar sebuah video pria diamankan petugas di pesawat karena membuat keributan.

Dilansir oleh TribunWow.com dari video yang diunggah oleh Manuel Buchacher‎ di grup Facebook Canggu Community, Senin (26/2/2018) terlihat ada beberapa pria yang menghampiri kursi penumpang.

Manuel Buchacher‎ menjelaskan jika ada penumpang yang merokok di dalam pesawat. Pesawat tersebut akan membawanya ke Bali.

"This guy was smoking in the plane before we take off to bali....what u learn from that? ...better listen to the rules haha," tulisnya.

Pria-pria yang sedang berkumpul tersebut nampaknya adalah petugas pesawat. Salah satu petugas kemudian memberikan sebuah pemberitahuan kepada penumpang.

Jika penumpang tersebut tidak ikut dalam penerbangan itu. Kemudian, penumpang yang diketahui adalah seorang pria memberikan jawaban.

"Kok nggak bisa ikut penerbangan? Saya salah apa, Pak?" tanya penumpang nekat itu.

Kemudian petugas yang lain menjelaskan jika penumpang tersebut merokok dan bisa membahayakan penumpang lain.

Karena masih mengelak, petugas yang lain pun berusaha membawa penumpang tersebut untuk keluar.

Para petugas berusaha membujuk penumpang tersebut untuk keluar secara baik-baik. Tetapi terlihat penumpang tersebut masih melakukan sebuah perlawanan.