Mantap! Dua Tahun Berturut-turut Pajak Lampau Target, Ini Penjelasan Aba Anie

Laporan wartawan Pos Kupang.Com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM, SOE - Apresiasi yang tinggi pantas diberikan kepada Badan Pendapatan Asli Daerah (BPAD) Kabupaten TTS yang sejak tahun 2016 mampu melampui target yang diberikan.

Tahun 2016, BPAD mampu meraup pendapatan asli daerah senilai Rp 6.783.711.456 dari target Rp 5.752.851.601. Hal yang sama kembali terulang di tahun 2017, BPAD mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah senilai Rp 8.269.178.962 melampaui target yang diberikan Rp 7.286.874.276.

Kepada BPAD Kabupaten TTS, Aba Anie, Selasa (27/2/2018), mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak, mulai dari masyarakat yang sudah mulai sadar membayar pajak, pegawai BPAD terus bekerja secara maksimal dan dukungan dari Pemkab TTS serta DPRD TTS.

Dia mengatakan, peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun merupakan bukti dari pemaksimalan sumber yang ada bukan penambahan sumber baru.

"Kita maksimalkan sumber pendapatan yang sudah ada dengan beberapa cara. Misalnya di sektor PBB, sejak tahun 2016 kita naikkan ambang batas bawahnya dari Rp 7.500 menjadi Rp 10.000. Selain itu kita juga melakukan pemutahiran data wajib pajak sehingga ada penambahan wajib pajak baru. Kita juga naikan sewa kios milik pemkab dari Rp 225 per meter per hari menjadi Rp 227 per meter per hari," katanya.



Selain itu, kata Aba Anie, pihaknya juga maksimalkan sumber daya manusia di BPAD agar bekerja lebih maksimal. Dan hasilnya dua tahun terakhir kita mampu lampaui target yang diberikan. (*)