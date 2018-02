Keren! Personil Slank Ternyata Sudah Berhenti Merokok!

POS-KUPANG.COM, Slank berkolaborasi dengan dengan penyanyi dangdut Cita Citata pada konser bertajuk "Slank In Love" di Balai Sarbini, Selasa (27/2/2018).

Mereka menyanyikan lagu berjudul "Balikin". Lagu itu merupakan single paling hits di album "Tujuh" rilisan tahun 1998.

"Ayo semua nyanyi bersama, Slank, Balikin," seru Cita Citata sebelum nyanyi laguj tersebut.

Slank dan Cita Citata mengajak penonton bersama-sama menyerukan kalimat "Say No To Drugs".

Kaka, sang vokalis, menyebut personel Slank sempat terjebak dalam jeratan narkoba. Namun, sekarang situasinya berbeda.

"Slank bukan cuma bersih dari narkoba, tapi udah enggak merokok semua," ucap Kaka.

Setelah itu, Slank berkolaborasi dengan Kikan. Mereka menyanyikan lagu "Foto Dalam Dompet.mu".