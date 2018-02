Kasus Pencurian Ikan - 2 WNA Asal China Divonis Bebas dan Bayar Denda Rp 200 Juta

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dua orang terdakwa pencurian ikan, yang merupakan warga negara asing (WNA) asal China divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Kupang.

Kedua warga China itu diadili karena terlibat kasus pencurian ikan di perairan Indonesia.

Dua orang terdakwa, Weng Zhi Yi dan Li Zhaofeng hanya dikenai denda masing-masing Rp 100 juta.

"Sidang pembacaan putusannya berlangsung pada Senin, 26 Februari 2018 kemarin," kata Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang, Mubarak kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Menurut Mubarak, kedua terdakwa tidak mengajukan keberatan atas putusan hakim. Sementara jaksa penuntut umum masih merundingkan apakah menerima atau tidak hasil keputusan hakim.

Menurut Mubarak, alasan tidak ada hukuman kurungan seperti tuntutan jaksa, karena kedua terdakwa dijerat Pasal 102 Undang-undang perikanan dan United Nation Conventio on the Law of the Sea (UNCLOS).

Sementara itu, kata Mubarak, barang bukti Kapal Motor Fu Yuan Yu 831 dirampas oleh negara untuk dimanfaatkan atau dilelang.

"Alasan barang bukti tidak dimusnahkan, karena memiliki nilai manfaat ekonomi," ujar Mubarak.