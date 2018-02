Ketika Kunjungi Markas Komando Tagana, Anak-anak Kupang Barat Pekik Yes!

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Yeni Rachmawati

POS KUPANG.COM, KUPANG - Jauh-jauh datang dari Kabupaten Kupang Barat, anak-anak berusia 12 sampai 14 tahun ini mengunjungi Mako Tagana Provinsi NTT di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTT, Selasa (27/2/2018).

Didampingi oleh Mince Ndun, Sahabat dan Petrus 23 anak dari Yayasan PPA IO 400 dari Kupang Barat ini ingin lebih dekat dengan Tagana dan mengetahui segala sesuatu tentang Tagana.

Anak-anak Yayasan PPA IO Kupang Barat diperkenalkan dengan peralatan water rescue di Mako Tagana Kupang, Selasa (27/2/2018). (POS KUPANG/YENI RACHMAWATI)

Anak-anak yang datang dengan menggunakan dua unit mobil pikap ini disambut hangat oleh Kasie Linjamsos Dinas Sosial Provinsi NTT, Agus Widodo, Bidang Penanganan Fakir Miskin, Herry Pandie, Theresia Imelda Sitohang dan Anggota Tagana Provinsi NTT yang telah menunggu kedatangan adik-adik yayasan.

Mereka mendapat penjelasan tentang gambaran umum terkait Dinas Sosial dan Tagana dari oleh Agus, Herry dan Thres.

Sedangkan anggota Tagana yang bertugas telah siap dengan senang hati menjelaskan peralatan dan perlengkapan Tagana dalam penanggulangan bencana

Anak-anak begitu bersemangat bisa mengunjungi Mako Tagana.

Mereka juga diajarkan untuk berteriak Yes, ketika ditanyai Are You Ready? Ini Merupakan pekikan khas Tagana yang selalu menjadi penyemangat ketika menjalankan tugas.

Mentor Yayasan, Mince Ndun mengucapkan terima kasih karena sudah diterima dengan baik di Mako Tagana.

"Anak-anak ingin sekali diperkenalkan dengan Tagana," tuturnya

Ini juga, kata Mince, bertujuan untuk menambah pengetahuan dan memberi pembelajaran kepada anak-anak bagaimana caranya menolong sesama. Karena hal ini juga mengajarkan tentang kasih.

Kepada anak-anak, Thres juga berpesan agar tidak boleh malu-malu bertanya.

"Adik-adik boleh tanya apa saja sebanyak-banyaknya. Tidak boleh malu, di sana ada pakaian, peralatan, mobil yang bisa dipakai untuk menyiapkan makanan, dan lainnya," tuturnya.

Anggota Tagana pun memperkenalkan peralatan evakuasi mulai dari water rescue atau evakuasi yang dilakukan di air ada dolphin dan floting, kemudian alat evakuasi di darat dan lainnya. (*)