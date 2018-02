Kebiasaan Hotman Paris Berfoto dengan Cewek Cantik, Bikin Hotman Memsomasi Anaknya di IG

POS-KUPANG.COM - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea memuji anaknya di IG lantas dia mensomasi anaknya agar tidak memprotesnya saat berfoto dengan cewek cantik.

Pengacara kondang, Hotman Paris kerap kali berfoto bersama cewek-cewek cantik yang lantas ia unggah di akun media sosial instagramnya, @hotmanparisofficial.

Hingga suatu saat Hotman mengunggah foto kedua anaknya di akun Instagram pada Selasa (27/2/2018).

Selain memperkenalkan wajah kedua anaknya, dirinya juga memberikan gambaran aktivitas dan pengalaman anaknya yang berkuliah di luar negeri.

Dirinya mengatakan "Batak mencoba adu nasib di negerinya Pangeran Charles.

Putriku Felicia alias Butet yg sedang ikut 6 bulan kelas LPC di London sebagai syarat dapat izin praktek di London dan Ucok alias Fritz lagi bertarung dapat gelar LLB di London.

Life is short tapi bertahun-tahun pisah jauh demi masa depan. Go for it kids! Your future! (LPC mirip dengan PKPA Peradi Indonesia) foto di London.