Joanita Dapatkan Kejutan dari Krisdayanti di Panggung Indonesian Idol

POS-KUPANG.COM|JAKARTA--Usai membawakan lagu "Jangan Cintai Aku Apa Adanya" di Top 8 Indonesian Idol 2018 yang digelar di Studio 11, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (26/2/2018), Joanita Chatarine Veroni Wakum mendapatkan kejutan dari vokalis Krisdayanti.

Awalnya, pembawa acara Daniel Mananta memberitahu bahwa Krisdayanti sangat menyukainya. Melalui video singkat yang diputar di plasma Krisdayanti menyapa Joan.

"Hai Joan. Saya mau ucapin terima kasih sudah memilih lagu beta "Mencintamu". Kamu memang sing ada lawan. Saya berharap kamu jadi yang terbaik dan selamat berjuang buat yang lain. Joan, I hope to see you at the final," kata penyanyi yang biasa disapa KD itu dalam video.

Juri Maia Estianty juga menyatakan hal senada. Ia sangat menyukai penampilan Joan saat membawakan lagu milik KD berjudul "Mencintaimu".

"Aku paling senang orang punya jiwa produser. Harus bisa mengubah dengan genre dia sendiri. Nah Joan di lagu 'Mencintaimu! bisa mengubah jadi yang berbeda. Dan penyanyi itu harus bisa gitu," ungkap Maia.

"Nah aku juga lihat di Instastory ya. Dia sangat suka lagu 'Mencintaimu' itu," imbuh Maia.

Krisdayanti (Instagram/krisdayantilemos)

Joan pun diminta membawakan lagu tersebut. Namun, saat lagu usai, lamat-lamat suara Krisdayanti terdengar. Rupanya Krisdayanti sedang tersambung di telepon.

"Joan seng ada lawan. Aduh Joan, 1, 2, 3," kata KD menggoda Joan. Mendengar hal itu, Joan lantas menangis "Ya ampun Joan sumpah deh kita semuanya termasuk se-Indonesia amazed dengar suara kamu. Saya yang ratusan kali nyanyi lagu ini aja bisa terharu dengan lagu yang kamu pilih. Sukses Joan," ujar KD lagi.

Masih terharu, Joan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada KD. "Joan minta terima kasih. Joan ini siapa. Joan nyanyi dan Tante KD kasih waktu untuk lihat saya nyanyi," ucap Joan terbata-bata.

"Kamu bikin masyarakat bangga dan juri bangga dan bikin your parents happy," tukas Krisdayanti.

Bahkan Krisdayanti menyatakan ingin mendapat kesempatan berkolaborasi dengan kontestasn asal Papua itu. " Semua se-Indonesia mau enggak lihat aku duet dengan Joan?" ucap Krisdayanti. "Mau banget? Oke, thank you.

Joan, semangat Joan," imbuh Krisdayanti

"Joan sangat senang sekali," ujar Joan dengan airmata yang semakin deras. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Joan Dapatkan Kejutan dari Krisdayanti di Panggung Indonesian Idol", http://entertainment.kompas.com/read/2018/02/27/050200810/jo an-dapatkan-kejutan-dari-krisdayanti-di-panggung-indonesian-id ol. Penulis : Dian Reinis Kumampung