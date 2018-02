Inilah Tunjangan Fantastis Anggota DPRD Nagekeo Berlaku Sejak tahun 2018

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, MBAY- Lahirnya PP Nomor: 18 tahun 2017 memberi ruang bagi DPRD Nagekeo untuk menjadi "orang kaya baru".

Betapa tidak, penghasilan para anggota dewan terhormat itu.mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Selain penghasilan yang diamanatkan dalam PP Nomor 18 tahun 2017, penghasilan Anggota DPRD Nagekeo juga dari tunjangan rumah dan tunjangan transportasi yang mereka atura dalam Perda Inisiatif Nomor: 1 tahun 2017.

Berdasarkan Perda Nomor:1 tahun 2018, penghasilan anggota dan pimpinan DPRD Nagekeo terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan alat kelengkapan lain, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.

Kalau sekedar penghasilan yang diatur dalam PP Nomor: 18 tahun 2017, mungkin wajar.

Yang membuat penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Nagekeo dinilai bombastis, tambahan tunjangan perumahan dan transportasi.

Masih menurut perda yang ada, khusus tunjangan perumahan untuk Ketua DPRD Nagekeo Rp 7,5 juta per bulan, Wakil Ketua Rp 6,5 juta per bulan, anggota Rp 6 juta per bulan.

Sedangkan tunjanga transportasi diberikan kepada anggota DPRD Nagekeo Rp 500.000,00 per hari atau Rp 11 juta per bulan ( 22 hari).

Tidak heran, jika setiap bulan Anggota DPRD Nagekeo menerima puluhan juta rupiah. Angka yang diterima itu baru untuk anggota biasa.Diperkirakan satu anggota DPRD Nagekeo menerima Rp 26 juta per bulan. Sedangkan untuk wakil ketua dan Ketua DPRD Nagekeo diperkirakan di atas Rp 40 juta rupiah.

Beberapa warga yang dimintai tanggapan terkait penghasilan DPRD Nagrkeo tersebut menilai cukup bombastis dan berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Nagekeo.

"Kalau penghasilan besar, kinerja juga harus bagus. Dan, yang utama stop jadi broker proyek dengan alasan pokir (pokok pikiran," kata seorang warga Nagekeo bernama Rahman (45).(*)