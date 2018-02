Toyota Klaim Mobil Toyota All New Rush Sangat Cocok untuk Medan di Sumba Timur

LAUNCHING - Launching perdana mobil Toyota All New Rush, di Waingapu.

Laporan waratwan POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS KUPANG.COM, WAINGAPU - Pihak Toyota mengklaim bahwa mobil toyota all new rush, sangat cocok untuk medan di Sumba Timur yang penuh dengan tantangan atau ekstrim.

Kepala Cabang CV.Auto Nusa Abadi Waingapu, Kosmas Handu menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan pada kegiatan lounching perdan Toyota All New Rush yang berlansung di halaman parkir Taman Sandelwood Kota Waingapu, Sabtu (24/2/2018) malam.

Handu mengatakan, PT. Toyota Astra Motor meluncurkan mobil Toyota All New Rush dengan penampilan sama sekali baru. Tapi tetap mempertahankan DNA sebagai kendaraan Real SUV yang telah malang melintang di pasar mobil nasional sejak tahun 2006 lalu.

"Kini tampil dengan desain yang lebih modern untuk mengisi pasar yang kian dinamis dalam balutan konsep toungh and dynamic, All New Rush hadir sebagai representasi semangat dan gaya hidup kalangan urban dengan nuansa sporty," kaya Kosmas.

Menurut Kosmas, varian baru dari Toyota Rush mengalami perubahan total dari generasi sebelumnya baik dari sisi interior maupun sisi eksteriornya dimana mobil Toyota Rush memiliki dua tipe baru yakni tipe G dan tipe TDR Sportivo.

Kosmas menjelaskan, pengemudi dan penumpang semakin nyaman di dalam mobil tersebut karena sistem suspensi telah menerapkan pengaturan yang lebih baik dengan tambahan stabilizer di bagian belakang. Tingkat kebizingan juga menjadi jauh berkurang dibandingkan model sebelumnya.

Untuk fitur keamanan dan keselamatan, semua tipe All New Rush dilengkapi dengan menggunakan Anti-lock braking system (ABS) untuk mengurangi resiko tabrakan, hill star assist control (HSA).

"Kondisi ini dibuat agar lebih percaya diri saat melewati jalan mendaki, vehicle Stability control (VSC) untuk menjaga kestabilan saat menikung," kata Kosmas. (*)