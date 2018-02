Sridevi, Aktris Senior Bollywood Meninggal Dunia Terkena Serangan Jantung

POS-KUPANG.COM- Aktris senior Bollywood, Sridevi dikabarkan meninggal dunia, Sabtu (24/2/2018).

Aktris berusia 54 tahun ini meninggal dunia setelah terkena serangan jantung.

Sridevi meninggal di Dubai, Uni Emirat Arab.

Sridevi berada di Dubai untuk menghadiri sebuah upacara pernikahan.

Kabar meninggalnya aktris cantik ini mengagetkan rekan artis lainnya.

Mereka pun mengunggah ungkapan duka cita di akun twitternya:

Preity Zinta: Heartbroken & shocked to hear that my all time favourite #Sridevi is no more. May good give peace to her soul & strength to family #RIP.

Sridevi Kapoor ()

Priyanka Chopra: I Have no words. Condolence to everyone who loved #Sridevi. A dark day. RIP.

Priyanka Bhatt: I don't know what to say, it's a weird feeling. Hearing such news just makes me feel scared. #Sridevi

Ungkapan duka cita juga membanjiri akun instagram resmi Sridevi.