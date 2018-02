Lima Bahasa Cinta Ini Wajib Dilakukan Suami Istri agar Hubungan Langgeng

POS-KUPANG.COM - Kecocokan dalam sebuah hubungan, utamanya hubungan romantis, bisa ditentukan oleh berbagai hal. Salah satunya dilakukan lewat Bahasa Cinta.

Tidak jarang, sepasang kekasih atau suami istri merasa tidak puas dengan pasangannya karena hal-hal yang nampak sepele, misalnya karena jarang mengucapkan kata-kata manis, tidak menawarkan bantuan sebelum diminta, lupa memberi hadiah di hari spesial, dan lain sebagainya.

Dr. Gary Chapman, pengarang buku berjudul “The 5 Love Languages: The Secret to Love That Lasts” memperkenalkan konsep 5 love languages atau 5 bahasa cinta pada dasarnya dimiliki oleh semua orang, tetapi dalam porsi yang berbeda-beda.

Kelima bahasa cinta tersebut terdiri dari:

1. Words of affirmation (kata pujian)

Yakni kata-kata yang mendukung. Individu yang dominan pada bahasa cinta ini menyukai kata-kata ungkapan sayang dan pujian dari pasangannya.

2. Acts of service (melayani)