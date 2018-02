Seulgi Red Velvet Ketemu Kawan Lama di I Can See Your Voice Tanpa Diduga, Ganteng dan Pintar Nyanyi!

POS-KUPANG.COM -- Hadir menjadi bintang tamu di acara I Can See Your Voice 5, satu anggota Red Velvet mengukir kenangan yang tidak mungkin terlupakan.

Pasalnya, satu di antara kelima anggota, yaitu Seulgi Red Velvet, berhasil bertemu kawan lamanya lewat acara tersebut.

Dilansir Tribunnews dari Soompi, Red Velvet menjadi bintang tamu di I Can See Your Voice 5 pada Jumat (23/2/2018) kemarin.

I Can See Your Voice adalah variety show yang mengharuskan bintang tamu menebak kontestan mana yang bisa menyanyi atau tidak.

Di setiap babak, bintang tamu akan diberikan petunjuk dan harus memilih kontestan yang tidak bisa menyanyi.

Saat acara berlangsung, Wendy Red Velvet menjelaskan bagaimana orang yang pandai bernyanyi akan terlihat.

"Aku punya jenis wajah yang menjelaskan aku bisa menyanyi dengan baik. Orang-orang bertulang rahang dan tulang pipi menonjol adalah golongan orang yang bisa bernyanyi bagus," jelas Wendy.

Setelah memberikan penjelasan, anggota Red Velvet dipersilakan untuk mengamati masing-masing kontestan.