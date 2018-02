Ini Daftar Harga Mobil Baru New Toyota Yaris Yang Tampil Lebih Muda dan Kekinian

POS-KUPANG.COM | New Toyota Yaris, hadir untuk memperbarui tampilan dari varian yang sama yang muncul 2014 silam (20/2/2018).

Beda New Yaris dengan generasi sebelumnya langsung terlihat.

Perhatikan eksterior bagian depannya, seperti gril, foglamp, head lamp dan kap mesin.

Bagian depan New Toyota Yaris juga ada tambahan lampu DRL (Daytime-Running Lights) yang menyatu dengan gril.

Plus garis merah di spoiler depan bagian bawah (New Yaris TRD Sportivo), kental banget kesan sportinya.

Lekukan pada bodi bagian samping, menyelaraskan kesan yang ingin disampaikan PT Toyota Astra terhadap New Toyota Yaris yang muda dan kekinian.

New Toyota Yaris (PT Toyota Astra Motor)

"New Yaris hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen di segmen medium hatchback untuk tampil lebih dinamis. DNA Yaris yang memberikan excitement serta Fun to Drive kepada para konsumen terutama bagi mereka yang ‘Young at hearts’, dipertahankan untuk meningkatkan value terhadap New Yaris dengan Sporty & Aggressive Design serta Top Class Safety terlengkap yang tersedia pada seluruh grade New Yaris," kata President Director PT Toyota-Astra Motor, Yoshihiro Nakata.

Informasi untuk on the road Jakarta, New Toyota Yaris tipe tertinggi (TRD Sportivo CVT) dibanderol dengan harga Rp 275,9 juta.

Selain tipe tertinggi itu, PT Toyota Astra Motor, juga menyediakan 5 pilihan New Toyota Yaris bagi calon konsumen.