Ini Jadwal Open Trip Sumba 2018, Anda Berminat?

POS-KUPANG.COM - Selain Bali dan Lombok, ada satu destinasi tersembunyi yang bisa kamu kunjungi untuk mengakhiri weekend nanti.

Sumba, sebuah pulau cantik yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Patai Wisata Tarimbang, Sumba Timur (Alfon Nedabang)

Nggak cuma punya pantai-pantai yang cantik seperti Pantai Nihiwatu, Pantai Londa Lima, dan Pantai Pero.

Namun, Sumba juga punya banyak destinasi keren lain yang siap bikin kamu relax bak di pulau pribadi.

Nikmati keseruan sore nanti di Puru Kambera yang merupakan padang savana seperti di Taman Nasional Baluran Banyuwangi.

Air terjun Watu Motu di Desa Makamenggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Sumba Timur. Minggu (12/3/2017) (POS KUPANG/JOHN TAENA)

Sejenak melarikan diri dari keramaian kota untuk menyepi di Air terjun Matayangu yang memiliki ketinggian sekitar 75 meter, di daerah Manurara, Katikutana Selatan.

Sumba bisa jadi satu destinasi antimainstream yang wajib banget ada dalam list travelingmu.

Nggak perlu bimbang! The best way, kamu bisa lanjut gabung open trip super murah.