Dituding Berlaku Tak Sopan Terhadap Justin Bieber, YouTuber asal Indonesia Angkat Bicara

POS-KUPANG.COM - YouTuber asal Indonesia Kemal Palevi berkesempatan menonton acara NBA All Star 2018 yang digelar akhir pekan lalu di Los Angeles, Amerika Serikat.

Dia diundang menghadiri pesta tahunan basket Amerika Serikat tersebut sebagai influencer media sosial dari Indonesia.

Namun, ada insiden kecil yang terjadi saat Kemal berada di sana.

Kemal Palevi (KOMPAS.COM/TRI SUSANTO SETIAWAN)

Saat itu, Kemal sedang berada di tribun penonton stadion Staples Center, penyanyi Justin Bieber tiba-tiba melintas di dekatnya.

Justin Bieber diketahui turut bermain di salah satu pertandingan eksibisi basket NBA All Star 2018.

Saat Kemal mendekati Bieber, artis yang beken berkat YouTube itu baru saja selesai bertanding bersama tim NBA All Star Celebrity Game.

Kemal pun mengambil ponsel dan mendekati Bieber seperti hendak mengambil selfie. Malang, bukannya disambut, Bieber malah menepis ponsel Kemal.

Kejadian ini terekam dalam video yang direkam orang lain dan belakangan beredar dan viral di internet.

Kemal yang ketika itu ternyata ingin merekam video dengan Justin Bieber pun menggunggah video dari sudut pandangnya ke Instagram.

Di dalam video Kemal, wajah Bieber tidak tampak jelas. Namun samar-samar terdengar suaranya mengucapkan "Not right now" atau "Jangan (minta selfie) sekarang".