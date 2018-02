Wanita Ini Mengaku Pernah Berhubungan dengan Trump, Siapa Dia?

POS-KUPANG.COM - Isu perselingkuhan tak henti-hentinya menimpa Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Kali ini datang dari Karen McDougal, mantan model majalah dewasa Playboy.

The New Yorker seperti dilansir New York Post, Jumat (16/2/2018) memberitakan, Karen McDougal, mengaku punya hubungan khusus dengan Trump.

Semua itu dituangkan dalam tulisan tangan setebal delapan halaman kepada sahabat McDougal, John Crawford, yang langsung menyerahkannya ke The New Yorker.

Menurut surat tersebut, pertemuan McDougal dengan Trump terjadi ketika proses syuting The Apprentice di Playboy Mansion, Los Angeles, pada Juni 2006.

Saat itu, Trump baru saja menikah dengan Melania, dan putra mereka, Baron, baru berusia beberapa bulan.

Dalam tulisannya, McDougal menyebut Trump terus berbicara, dan memuji kecantikannya. Dia juga mengaku terpesona oleh kharisma presiden ke-45 AS itu.

"Dia adalah pria yang baik. Kami berbicara selama beberapa jam, kemudian Wow! Kami berhubungan seks," beber McDougal.

Namun, perempuan berumur 46 tahun tersebut mengaku kecewa ketika Trump hendak memberikannya sejumlah uang setelah mereka berhubungan badan.

McDougal kemudian menulis, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Trump pada April 2007, karena merasa terhina dengan komentar Trump. (*)