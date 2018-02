Potret Mesra Ahok, Vero dan Tiga Buah Hati Bikin Netizen Baper. Netter, Bapa-Ibu Tidak akan Berpisah

POS-KUPANG.COM- Kandasnya rumah tangga mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan istri, Veronica Tan menyisakan banyak cerita.

Tak hanya isu perselingkuhan Vero dengan sosok pria yang disebut bernama Tio, perceraian mereka juga meninggalkan duka di hati para pendukung Ahok.

Pendukung Ahok menyayangkan perceraian keduanya.

Mereka tak henti-hentinya meminta Ahok menarik gugatan cerai atas Vero.

Tak hanya itu, lewat media sosial pendukung Ahok juga tak henti-henti mendukung dan menguatkan hati putra sulung Ahok, Nicholas Sean.

Netizen selalu mendokan dan memberikan komentar dukungan agar Sean tetap menjag dua adiknya meski kini rumah tangga orangtuanya tengah diuji.

Semua foto-foto Sean di Instagram pun tak pernah sepi dari komentar netizen.

Bahkan pada momen Imlek, Jumat (16/2/2018) kemarin, postingan lama Sean pun kembali dibanjiri komentar.

Hal tersebut tampak pada postingan Sean tanggal 9 Februari 2016.

"Shout out to #osella! Happy Chinese New Year!," tulis Sean pada foto tersebut.