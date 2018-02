Konser Paramore Batal, Fansnya Kecewa karena Sudah ke Manila, Hayley Williams Justru Terharu

POS-KUPANG.COM - Hayley Williams mengaku terharu membaca pengakuan para penggemar di tengah kondisinya yang saat ini sedang jatuh sakit.

Hal itu diposting dalam cuitannya di Twitter, Jumat (16/2/2018) sesaat setelah ia mengumumkan pembatalan konser Paramore di Indonesia dan Filipina.

"Melihat tanggapan jujur tapi penuh cinta seperti ini bisa membuatku menangis. Aku tahu betapa susahnya kalian berjuang untuk dapat melihat konser kami. Kami sangat menghargai itu. Ini hanya satu jawaban dari sekian banyaknya tanggapan lain yang membuatku sangat berterimakasih untuk orang-orang yang mendukung Paramore. Love you guys," tulis @yelyahwilliams, Jumat (16/2/2018) menanggapi cuitan dari akun @donnmonique.

Adapun cuitan yang membuat Hayley merasa ingin menangis itu berasal dari akun @donnmonique.

Akun @donnmonique sebelumnya mengungkapkan kekecewaan kepada Paramore karena ia mengaku sudah terbang ke Manila untuk menyaksikan penampilannya.

Sesuai rencana, Paramore juga tampil di Manila pada Minggu (18/2/2018).



"Terbang ke Manila hanya untuk ini (emoji) tapi @yelyahwilliams aku minta maaf dengan perasaanku ini! Aku akan kembali jika itu memang mengharuskanku! Segera sembuh (emoji) jaga kesehatan dan banyak minum air! he he he he," tulis @donnmonique, Jumat (16/2/2018).

Konser Paramore dipastikan batal digelar malam ini, Jumat (16/2/2018) setelah sang vokalis Hayley Williams dikabarkan jatuh sakit.

Konser sedianya digelar pukul 19.00 WIB di ICE BSD, Tangerang, Banten.