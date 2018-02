Wow, Anggun Cipta Akhirnya Masuk Top 10 Charts Billboard Dance

POS-KUPANG.COM - Para warga Indonesia masih mempermasalahkan keputusan Anggun yang berpindah kewarganegaraan untuk meniti karir dunia.

Akan tetapi dilain sisi, dia justru terus merangkak naik dengan lagu barunya.

Dari posisi 50 di awal Januari 2018, kini 14 Februari 2018 Anggun sudah berada di posisi 10.

"I can't believe it, Top 10 #Billboard #DanceCharts! My highest charts position in America 20 years after my first entry on the Billboard Charts! Thanks to the dance community in America and to all the fans! #WhatWeRemember #Grateful"

anggun_cipta

instagram.com/anggun_cipta

'Aku tidak percaya, Top 10 #Billboard #DanceCharts! Posisi tertinggi di Amerika setelah 20 tahun dari pertama kali masuk Billboard Charts!

Terimakasih untuk dance community in America dan semua fans."

Ucapan selamat pun langsung membanjiri.

"Bangga dgn prestasinya, semoga mkin naik posisinya"

"Tancap trus budee....top 5 bs kalee @anggun_cipta"

"Congratt mbak anggun karya yang nyata "

Anggun telah mulai dikenal penduduk dunia sejak tahun 1994 dan berhasil merekam album internasional pertamanya berjudul Snow on the Sahara.

Video musik, lagu What We Remember dirilis pada 7 Desember 2017 kemarin.

(Sinta Manilasari)