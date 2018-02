Beredar Kabar Skandal Donald Trump & Artis Film Dewasa, Kuasa Hukum Akui Bayar Rp 1 Miliar ke Stormy

POS-KUPANG.COM -- Kuasa hukum pribadi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Michael Cohen mengaku telah membayar sejumlah uang kepada aktris porno yang membeberkan pertemuannya dengan Trump.

Dikutip dari New York Times via AFP pada Kamis (15/2/2018), Michael mengatakan dia telah mengeluarkan uang 130 ribu dolar AS atau sekitar Rp 1,7 miliar.

Meski mengaku mengeluarkan uang itu dari kantongnya sendiri, Cohen menyatakan uangnya tidak diganti oleh Trump.

"Baik Organisasi Trump atau tim kampanyenya dulu tidak mengganti uang saya. Langsung atau tidak langsung," kata Cohen.

Cohen menambahkan, pembayaran yang dia lakukan legal secara hukum.

Namun, dia tidak menjelaskan secara detil mengapa dia membayar Stormy Daniels, maupun siapa yang menyuruhnya melakukan hal itu.

"Yang jelas, mereka (tim kampanye Trump) tidak terlibat dalam pembayaran yang saya lakukan," ujar Cohen.

Sebelumnya, Mantan bintang film dewasa ini diektahui mengaku mendapat uang tutup mulut dari Donald Trump karena membagikan rincian pertemuan di antara mereka.

Stormy Daniels adalah nama panggung dari Stephanie Clifford.