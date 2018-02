Sri Mulyani Dapat Penghargaan Sebagai Menteri Terbaik Dunia, Begini Kata Netizen

POS-KUPANG.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) dalam acara World Government Summit.

Acara tersebut diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada Minggu (11/2/2018).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Shiekh Mohannad bin Rashid Al Maktoum.

Hal tersebut juga disampaikan Sri Mulyani melalui unggahan di akun Instagram miliknya @smindrawati.

Dalam unggahannya tersebut, Sri Mulyani menuliskan Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016.

"Hari ini saya berada di Dubai, Uni Emirat Arab untuk menghadiri acara World Government Summit. Dalam kesempatan ini pula, saya menerima Penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) yang diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Penghargaan ini saya dedikasikan kepada pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dan 257 juta rakyat Indonesia serta 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menuju bangsa Indonesia yang bermartabat, adil dan makmur.

Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.

Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young dan diselenggarakan oleh World Government Summit.