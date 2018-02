Marion Jola Bakal Moving On di Spektakuler Show Top 10 Indonesian Idol Malam Ini

POS-KUPANG.COM - Sebanyak 10 peserta akan tampil pada Spektakuler Show Top 10 Indonesian Idol 2018 malam ini, Senin (12/2/2018).

Para peserta akan menampilkan yang terbaik agar bisa menarik perhatian pemirsa sehingga bisa tetap bertahan di ajang ini.

Penasaran sama lagu yang akan mereka bawakan?

Ini nih lagu-lagunya, dilansir dari akun instagram Indonesian Idol @indonesianidol

1. Ahmad Abdul - Wild Thoughts (DJ Khaled ft Rihanna, Bryson Tiller)

2. Ayu Putrisundari - Stressed Out (Twenty One Pilots)

3. Chandra Wahyudi - Cukup Siti Nurbaya (Dewa19)

4. Ghea Indrawari - Adventure Of A Lifetime (Coldplay)

5. Glenn Samuel - Mirrors (Justin Timberlake)

6. Joanita Veroni - Could You Be Loved (Bob Marley & the Wailers)