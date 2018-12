Menguji Kekokohan All New Toyota Rush 2018

NEW FORTUNER--All New Fortuner dan New Rush tengah dipajang di dealer mobil Toyota, depan SMKN 2 Kupang. Gambar diambil, Selasa (29/3/2016).

POS KUPANG.COM - Sejak peluncuran All News Toyota Rush pada 23 November 2017, PT Toyota Astra Motor (TAM) siap memasarkan SUV Toyota pada Januari ini.

Dengan penampilan All New Rush berubah total dibandingkan generasi sebelumnya. Dimensinya semakin panjang, ruang kabin meluas, menggunakan mesin baru, dan semakin aman dengan penambahan fitur keselamatan. Dengan desain lebih bergaya dan dimensi lebih besar, penampilan All New Rush sebagai real Medium SUV terlihat lebih kokoh.

Untuk membuktikan hal itu, pihak TAM mengajak rekan-rekan jurnalis termasuk Antara News menjelajahi tanah Parahyangan selama dua hari (17-18 Januari 2018) dengan menggunakan tipe All New Toyota Rush tipe TRD Sportivo.

Perjalanan hari pertama dimulai dari Purwakarta menuju Bandung melalui kawasan Subang, Jawa Barat dengan karateristik jalan berkelok, menanjak dan menurun.

Executive General Manager PT Toyota-Astra Motor, Fransiscus Soerjopranoto, menyatakan sesuai dengan tema test drive, yaitu "Discover Your Freedom", para jurnalis diberikan kebebasan untuk menguji performa All New Rush sebagai 'the real SUV'.

Dipilihnya Purwakarta, Subang,dan Bandung sebagai kawasan Journalist Test Drive All New Rush mengingat selain ketiga kota di Jawa Barat ini memiliki beragam kondisi jalan yang menghubungkan lokasi berbagai destinasi wisata, seperti jalan tol, jalan raya perkotaan dan jalan arteri yang traffic-nya cukup padat, serta berkontur menanjak dan turun.

Desain dan fitur

Panjang All New Rush bertambah 230 mm menjadi 4.435 mm, sedangkan demi menjaga kelincahan dengan DNA sebagai real Medium SUV, lebar All New Rush dipertahankan 1.685 mm, begitu juga tinggi 1.705 mm dan jarak antar roda (wheel base) 2.685 mm.

Dipadu dengan sistem roda penggerak belakang, engine baru berteknologi Dual VVT-i (2NR) serta ground clearance yang tinggi, All New Rush siap melewati berbagai rintangan dan kondisi jalan. Teknologi dual VVT-i (2NR), membuat performa All New Rush lebih efisien dalam pemakaian bahan bakar. Tenaga yang dihasilkan, 104 PS dan torsi 13,9 kgm.

Untuk meningkatkan kenyamanan, sistem suspensi menerapkan pengaturan (setting) yang lebih baik dengan stabilizer di bagian depan dan belakang. Tingkat kekedapan dan peredaman di dalam kabin juga menjadi lebih baik dibandingkan model sebelumnya.