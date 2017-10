Kementerian Pariwisata dan Pemprov NTT MoU Siapkan Paket Stimulus untuk Wisman

Laporan Wartawan Pos-Kupang.com, Hermina Pello

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of understanding/MoU) untuk menyiapkan paket stimulus bagi kunjungan wisatawan mancanegara ke NTT.



"Akan ada MoU antara kementerian dan pemprov NTT. Pemerintah pusat siap paket stimulus untuk kunjungan wisatawan," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT, Dr Marius Ardu Jelamu saat ditemui di Hotel On The Rock Kupang, Rabu (18/10/2017).

"Paket stimulus disiapkan oleh pemerintah pusat memberikan uang 15 dolar per pax kepada wisata internasional yang masuk ke Indonesia minimal lima hari," tambahnya.

Baca: 30 Travel Agen Siap Jual Ratusan Paket Wisata

Menurutnya pemerintah daerah memberikan stimulus dengan membuat gala dinner dan Asita akan bekerja sama dengan PHRI untuk menurunkan tarif dalam bentuk paket hotel.

Dia mengatakan bila paket stimulus ini berjalan efektif maka diikuti dengan regulasi penerbangan, regular flight dan juga diharapkan kabupaten/kota bisa berikan stimulus juga.

Marius Jelamu mengatakan saat ini belum ada reguler flight langsung dari luar negeri. Karena itu Bandara El Tari dan Bandara Komodo sebagai pintu masuk kedatangan internasional maka pemerintah siapa pola carter flight ke wilayah di NTT yang belum ada reguler flight.

"Jika ini berjalan baik maka pada akhirnya pemerintah akan menetapkan reguler flight untuk penerbangan internasional langsung ke NTT," katanya.(*)