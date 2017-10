Kepergian Choirul Huda Bikin Duka Hati Kiper Utama Barcelona dan Petr Cech

POS-KUPANG.COM--Meninggalnya kiper Persela Lamongan, Choirul Huda, seusai mengalami benturan pada pertandingan Liga 1 melawan Semen Padang, Minggu (15/10/2017), mendapat perhatian dari dunia internasional. Termasuk kiper utama Barcelona dan Arsenal, Marc-Andre Ter Stegen dan Petr Cech.

Merespons kepergian Huda, Ter Segen merilis ungkapan melalui akun Twitter miliknya. Penjaga gawang Barcelona itu menyoroti loyalitas Huda untuk Persela Lamongan.

"Sebuah kisah menyedihkan untuk sepak bola. Kita kehilangan Choirul Huda, berusia 38 tahun dan menghabiskan karier buat Persela sejak 1999," tulis Ter Stegen, Senin (16/10/2017).

A sad unlucky story for football. We lose goalkeeper Choirul Huda, aged 38 & played his whole career for @PerselaFC since 1999 ?????? #RIPHuda

Pesan senada diutarakan oleh Petr Cech. Seperti Ter Stegen, Cech juga menggunakan foto yang sempat muncul di akun media sosial Persela.

"Sebuah berita sedih dari Indonesia. RIP Choirul Huda," tulis kiper Rep. Ceko yang sempat mengalami dua kali benturan keras di kepalanya itu.

Very sad news from Indonesia R.I.P. Choirul Huda #goalkeepersunion

Sebelum Ter Stegen dan Cech, gelandang Manchester United, Paul Pogba, juga sempat mengucapkan pesan berduka atas kepergian Huda.

Huda meninggal dunia karena berbenturan dengan rekan setimnya, Ramon Rodrigues, dalam laga Liga 1 kontra Semen Padang di Stadion Surajaya, Minggu (15/10/2017).

Sang penjaga gawang sempat dilarikan ke rumah sakit dengan alat bantu pernapasan dan tabung oksigen, tetapi segala upaya sudah terlambat.

Hari yang sama, Huda dikubur di kompleks makam Pagerwojo, yang tidak jauh dari tempat tinggalnya di Jalan Basuki Rahmat, Lamongan, Jawa Timur.(*)