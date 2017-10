Mencoba Mendekati, Sophia Latjuba Akhirnya Digigit Sampai Berdarah, Begini Keadaannya Sekarang

POS KUPANG.COM - Kabar tidak menyenangkan datang dari aktris cantik Sophia Latjuba.

Perempuan kelahiran, 8 August 1970 tersebut baru-baru ini menggungah postingan di akun instagramnya @sophia_latjuba88.

Dalam postingan yang diunggah Minggu (15/10/2017) itu, Shopia mengabarkan keadaannya yag baru saja digigit anjing di salah satu tanganya.

Baca: Tragis! Kedua Anak Ini Tidur di ATM Berselimut Plastik, Ternyata Begini Orang Tuanya

Saat itu Sophia sedang memakai kaos hitam, rambutnya diikat.

Dalam foto kompilasi tersebut, dia menggung foto saat dokter menangani gigitan anjing tersebut.

Dia juga menunjukkan luka di tangannya sebelum dan sesudah mendapatkan perawatan.

Hari ini anti-klimaks kena gigitan anjing. And no, it wasn’t one of my dogs.

Kejadian seperti ini tidak boleh menyalahkan anjingnya.

Kadang salah ownernya, kadang juga salah manusia yang mencoba approachnya.