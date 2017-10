Begini Kesan YouTuber Casey Neistat Terhadap Presiden Jokowi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - YouTuber kawakan Casey Neistat akhirnya mengunggah video blog (vlog) mengenai perjalanannya di Jakarta.

Di ujung vlog itu juga dia menyematkan rekaman pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Kala itu Casey berkunjung ke Jakarta untuk menjadi pembicara di ajang IdeaFest, Jumat (6/10/2017).

Dia pun memberi judul video perjalanannya Sitting down with the President.

"Jadi saya akan terbang kembali ke New York besok pagi, dan Jumat tengah malam ini saya berada di markas angkatan udara (Bandara Halim Perdanakusuma)," ujar Casey Neistat dalam videonya.

Baca: Pemuda Flores Timur Ini Lolos Audisi Indonesian Idol

"Presiden Indonesia akan ke sini dan kami akan mengobrol. Hebat! Saya tidak pernah bertemu dengan dia sebelumnya," imbuhnya.

Tak berapa lama, pesawat Kepresidenan Indonesia mendarat. Casey Neistat pun menyambut Jokowi yang turun dari pesawat, lalu beranjak ke ruangan VIP bandara untuk bincang-bincang.

Jokowi sendiri rupanya sudah mengenal Casey Neistat karena kerap melihat vlog-nya di YouTube.

Putra ketiga Jokowi, yakni Kaesang Pangarep, yang pertama kali mengenalkan dan menunjukkan vlogCasey Neistat.