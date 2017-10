TERKUAK! Sejak Usia 6 Tahun Al Sudah Dekat dengan Wanita Ini. Netizen, Pernah Pacaran tapi

POS-KUPANG.COM- Sebuah foto bikin heboh dunia maya, reaksi netizen pun unik dan mengejutkan karena melihat foto Agnez Mo dan Ahmad Al Ghazali saat masih belia, Sabtu (14/10/2017).

Sebuah foto beredar dan bikin kaget netizen.

Al putra pertama Ahmad Dhani yang dikenal karena ketampanannya ternyata pernah memiliki wajah imut dan menggemaskan.

Pada foto tersebut tampak Al masih sangat belia dan Agnez Mo juga demikian.

Al yang lahir 1 September 1997 saat ini berumur 20 tahun sementara Agnez Mo lahir ‎1 Juli‎ ‎1986‎ dan saat ini berusia 31 tahun.

Kemungkinan foto tersebut dijepret tahun 2003 saat itu Al masih berumur 6 tahun sementara Agnez Mo saat itu berusia 17 tahun.

Mengutip Wikipedia tahun tersebut merupakan tahun di mana Agnez Mo menelurkan album And The Story Goes merupakan album studio pertama karya Agnez Mo.

Album ini resmi dirilis tanggal 8 Oktober 2003, album ini menjadi transisi Agnes dari penyanyi cilik menjadi penyanyi dewasa.

Di album ini Agnez melahirkan grup dance-nya.

Ahmad Dhani pada saat itu menjadi teman duet Agnez Mo dalam lagu Cinta Mati.