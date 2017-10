Berpasangan dalam Film, 8 Artis Ini Justru Bermusuhan di Dunia Nyata. Nomor 8 Sering Beradegan Panas

POS-KUPANG.COM- Sebuah film dikenang penonton karena cerita yang disajikan dan kualitas akting pemerannya.

Banyak penonton yang kemudian mengagumi totalitas seorang pemeran film tertentu karena peran yang ia bawakan.

Namun, tahukah kamu totalitas seorang pemeran film terkadang berbanding terbalik dengan kenyataan sehari-hari?

Misal, ketika kita dipertontonkan dengan sosok pemeran antagonis yang keji dalam film namun berbanding terbalik dengan kenyataan sehari-hari.

Nah, yang paling mengejutkan banyak pemeran film yang berpasangan hingga melakukan adegan mesra dalam film namun bermusuhan di dunia nyata.

Yah, mereka benar-benar membenci satu sama lain di dunia nyata! Bukankah itu mengejutkan?

Nah, kira-kira siapa sajakah mereka?

DIlansir dari List25 inilah 8 pasangan film yang membenci satu sama lain di kehidupan nyata.



1. Marilyn Monroe dan Tony Curtis

Dalam film Some Like It Hot, Marilyn Monroe dan Tony Curtis memerankan ketertarikan cinta satu sama lain. Bahkan keduanya pun melakukan adegan mesra.