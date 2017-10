Inilah Jadwal Siaran Langsung Sepakbola 13 - 16 Oktober 2017

POS KUPANG.COM, JAKARTA - Berikut jadwal tayang siaran langsung sepak bola pada 13 sampai dengan 16 Oktober 2017:

Jumat, 13 Oktober 2017:

Liga Indonesia:

Mitra Kukar vs Persipura, pukul 15.00 WIB, TV One

Madura United vs Borneo FC, pukul 18.30 WIB, TV One

Sabtu, 14 Oktober 2017:

Liga Indonesia:

Arema vs PS TNI, pukul 18.30 WIB, TV One

Liga Inggris:

Liverpool vs Manchester United, pukul 18.30 WIB, beIN Sports 1/RCTI

Watford vs Arsenal, pukul 23.30 WIB, beIN Sports 1/RCTI

Manchester City vs Stoke, pukul 21.00 WIB, beIn Sports 3

Crystal Palace vs Chelsea, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 1

Liga Spanyol:

Getafe vs Real Madrid, pukul 21.15 WIB, beIN Sports 2

Liga Italia:

Juventus vs Lazio, pukul 23.00 WIB, Supersoccer TV

Liga Jerman:

Bayern Muenchen vs Freiburg, pukul 20.30 WIB, Fox Sports

Dortmund vs Leipzig, pukul 23.00 WIB, Fox Sports

Liga Prancis:

Lyon vs Monaco, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 3

Minggu, 15 November 2017:

Liga Indonesia:

PSM vs Persib, pukul 18.30 WIB, TV One

Liga Spanyol:

Atletico Madrid vs Barcelona, pukul 01.45 WIB, beIN Sports 2

Liga Italia:

AS Roma vs Napoli, pukul 01.45 WIB, Supersoccer TV

Senin, 16 November 2017:

Liga Indonesia:

Persib vs Bali United, pukul 18.30 WIB, TV One.

Catatan: Untuk Waktu Indonesia Tengah (WITA) tambahkan satu jam